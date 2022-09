Ott Tänak Hyundai tiimi korraldusest: kui tahad head PR-i, oli see õige otsus

Pühapäeval oli põhiküsimuseks, kas Neuville'il kästakse Tänak mööda lasta. Neuville edestas päeva eel eestlast 27,9 sekundit. MM-i üldarvestuses oli ralli eel Tänakul aga 25 punkti rohkem ning ta on üldarvestuses Kalle Rovanperä lähim jälitaja.

Kui 14. kiiruskatse võitis Tänak, siis 15. Neuville. 15. kiiruskatse lõpus teatas Tänak, et katse eel kästi tal Neuville'i jahtimine lõpetada. „Presidendilt tuli selge sõnum, et Thierry't enam ei suru,“ kommenteeris Tänak hiljem hooldusalas WRC+ otse-eetris. „Isiklikust vaatest valmistab see pettumust. Tiimi nurgast ühest küljest mõistan seda. Keeruline olukord.“