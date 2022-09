Kelly Sildaru sai Uus-Meremaal esikoha

Sildaru osales Uus-Meremaa talimängude pargisõidus, kus võisteldi tavapärasest vabamas formaadis, kirjutab ERR Sport. Korraldajad kirjeldavad, et võistluseks on ehitatud spetsiaalne reilide rada, mille eesmärk on lasta võistlejatel näidata enda loovust ja stiili.