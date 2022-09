Hyundai käskis Tänakul ja Neuville'il heitluse lõpetada. Tänak: isiklikust vaatest valmistab see pettumust

Kui 14. kiiruskatse võitis Tänak, siis 15. Neuville. 15. kiiruskatse lõpus teatas Tänak, et katse eel kästi tal Neuville'i jahtimine lõpetada. Viimase katse eel juhib Neuville 29,3 sekundiga eestlase ees. Dani Sordo on Hyundaile kindlustamas ajaloolist esimest kolmikvõitu. Ta kaotab Neuville'ile 1.38,5. Kuna Elfyn Evans langes tehniliste probleemide tõttu juba avakatse eel konkurentsist, siis tagantpoolt keegi Sordot ei ohusta. Pierre-Louis Loubet (M-Sport) kerkis neljandaks ja kaotab hispaanlasele ligi kahe minutiga.

„Presidendilt tuli selge sõnum, et Thierry't enam ei suru,“ kommenteeris Tänak hiljem hooldusalas WRC+ otse-eetris. „Isiklikust vaatest valmistab see pettumust. Tiimi nurgast ühest küljest mõistan seda. Keeruline olukord.“

„Teadsime, et puhta sõiduga on Neuville'i püüdmine raske, aga vähemalt oleksime saanud tal pinget peal hoida, et ka tema peaks suruma,“ lisas Tänak, kes kinnitas, et läheb punktikatsele suruma ja lisapunkte noolima. „Paar punkti ilmselt enam suurt rolli ei mängi, aga peame minema nautima.“

„See peaks olema mu elu üks parimaid päevi, aga hetkel pole. Keeruline päev,“ sõnas Hyundai pealik Julien Moncet hooldusalas. „Oleme väga närvilised kolmikvõidu pärast. Et olla täiesti selge, see on meie peamine eesmärk,“ rääkis Moncet WRC+ eetris. „Loomulikult arutatakse palju, mida peaksime tegema,“ vihjas Moncet kõiki huvitavale küsimusele, kas Neuville'il kästakse Tänak mööda lasta.

Kas tiimikäsklused tulevad? „Algne peaeesmärk oli, et Sordo hoiaks Evansit selja taga. Nüüd on eesmärk veidi muutunud (sest Evans katkestas). Nagu Ott eelmise katse lõpus mainis, palusime kõigil oma kohta hoida. Meie prioriteet on kolmikvõit. Tahame vältida vigu, oleme väga lähedal millelegi erakordsele. Ainus tiimikäsklus on hoida kohti ja kindlustada kolmikvõit.“

Tänak sõnas tänase esimese katse eel, et temale ühestki tiimikäsklusest veel räägitud. „Tahtsime olla ausad ja anda kõigile ühe võimaluse veel surumiseks. Evansi katkestamisega aga plaan muutus. Nägime võimalust kolmikvõiduks,“ lisas Moncet.