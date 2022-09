Täna selguvad korvpalli EM-il kaheksandikfinaali parimad. Kas põhjanaabrid saavad Horvaatia vastu?

Tänane mängupäev võtab kokku kaheksandikfinaalid. Järgnevalt ootavad ees juba veerandfinaalid ning kaugel ei ole ka kogu Euroopa meistrivõistluste kulminatsioon. Unibet on välja valinud mängu, milles kohtuvad platsil Soome ja Horvaatia korvpallikoondised. Kellele hoiavad täna pöialt meie spetsialistid? Vaata juba viimasest Kana vs Jänes vs Unibet videost.