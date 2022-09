OTSEBLOGI | Mida suudab sprindi võitnud Jüri Vips Itaalia GP põhisõidus?

„Täna (eile - toim.) näitasime head kiirust ja suutsime tervet sõitu kontrollida. Vajadusel oleksime võinud rajal isegi kiiremad olla. Olen autoga väga rahul, Hitechi meeskond on teinud suurepärast tööd,“ rääkis Vips pärast eilset võitu.

Vips on MM-sarja kokkuvõttes 109 punktiga kaheksas, Drugovich on juba kindlustanud MM-tiitli, tal on 233 punkti.