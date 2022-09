Leedu korvpallur vihjas, et Hispaania poleks neid ilma ameeriklaseta võitnud

Kui Kuzminskaselt kohtumise järel küsiti, miks Leedu mängis lõpuveerandil edu maha (Leedu juhtis viis minutit enne lõppu seitsme punktiga), vastas ta: „Vahest jäi meil kannatlikkusest puudu. Isegi kui me olime viie või seitsme punktiga ees, olime me liiga hullud. Kiirustasime tihti, kui pidanuks rahulikult mängima. Mitu korda ei saanud me lauapalli, nemad tabasid tähtsaid viskeid.“