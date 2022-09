Võrkpalli MM läks Eesti televaatajast mööda. Pevkur: nii suur võistlus peaks olema paremini kättesaadav

26. augustil Poolas ja Sloveenias mängitud MM-matšid kulmineeruvad täna õhtul kell 22 Katowices finaaliga, kuid mängu ennast näeb siinkandis ametlikult vaid rahvusvahelise võrkpalliliidu (FIVB) 2018. aastal koostöös spordiagentuuri IMG-ga loodud voogedastusplatvormilt Volleyball TV, mille kuutasu saalivõrkpalli puhul on 7,99 dollarit ja aastatasu 74,99. On ka üks Eesti võrkpallisõprade seas leviv alternatiivne lehekülg, millele reklaami tegemine oleks juba eetiliselt ja õiguslikult piiride kompamine, mistõttu jätame need võimalused hetkel mainimata.