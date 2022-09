KUULA | „Kuuenda Käigu“ seisukoht oodatava kohavahetuse osas: tuleb teha, siin pole küsimustki!

Kalle Rovanperä lootused kõrgele kohale lõpetas päeva teisel kiiruskatsel (SS9) juhtunud kokkupõrge puuga, mis lõhkus põhjalikult MM-sarja liidri auto tagaosa. Soomlasel on jäänud püüda vaid punktikatse punkte.

Tänak kaotab Neuville'ile 27,9, Sordo 52,9 sekundit. Lõpuni on vaid 45 kilomeetrit. Kas Hyundai ajutine tiimipealik Julien Moncet peaks andma Neuville'ile korralduse Tänak mööda lasta, sest Tänakul on Rovanperä püüdmiseks kokkuvõttes oluliselt paremad šansid - olgugi, et jätkuvalt väiksed? Kas selline korraldus enne punktikatset tuleb? Ja kui tuleb, kas Neuville alluks sellele?