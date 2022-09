VIRTUAALNE PUNKTISEIS | Robert Virvest lahutab juunioride MM-tiitlist kolm kiiruskatset

Punktitabelis oli seis ralli eel väga intrigeeriv: soomlasel Sami Pajaril oli koos 85 punkti, britt Jon Armstrongil samuti 85 ning Robert Virvesel 84 silma. Teisel põhjanaabril Lauri Joonal oli 79.

Viimasel rallil antakse JWRC-s topeltpunktid ehk võit toob 50, teine koht 36, kolmas koht 30, neljas koht 24, viies koht 20 ja kuues koht 16 punkti. Lisaks toob lisapunkti iga kiiruskatse võit. Vee muudab sogasemaks aga reegel, mille järgi läheb iga sõitja hooaja halvim tulemus tabelist maha.

Enne pühapäeva, mil kavas on kolm viimast katset, on liider Virves, kes edestab 53,2 sekundiga Armstrongi. Kolmandal kohal on iirlane William Creighton, kes kaotab juba seitsme minutiga eestlasele. Esikolmikule järgnevad McRae Kimathi ning soomlased Pajari ja Joona. Superrally süstemis jätkav Pajari kaotab Virvesele juba 42 minuti ning Joona 51 minutiga. Katsevõidud on jaotunud järgnevalt: Pajari (6), Armstrong (4), Virves (3).

Seega on Pajaril kirjas 91, Armstrongil 89 ja Virvesel 87 silma. Kui lõppjärjestus peaks jääma selline nagu ta laupäeva õhtuks on, kogub Virves juurde 50 silma ehk kasvatab punktisumma 137 peale. Siit arvestatakse kõige kehvem tulemus maha ehk Virvese puhul Rootsi ralli, kus ta teenis 8 punkti. Seega on Virvesel virtuaalselt koos 129 silma. (Arvesse pole võetud homsete katsevõitude eest laual olevat kolme punkti.)

Kui Armstrong lõpetab teisel kohal, koguks ta 125 punkti. Armstrongil läheb maha Horvaatia 17 punkti ehk kokku jääks talle alles 107 silma.

Pajari peab mängus püsimiseks lootma, et Virves ja Armstrong katkestavad. Soomlasel on kuue kiiruskatse võidu ja viienda koha punktidega virtuaalselt koos 111 silma. Pajaril läheb maha Horvaatia 8 punkti ehk tal on hetkeseisuga 93 punkti.

Laupäeva katkestanud Joona jääb juba kaugemale. Soomlasel on hetkeseisuga tulemas juurde kuuenda koha punktid ehk ta kasvataks summa 87 punkti peale. Sealt lähevad maha Rally Estonia 13 silma ehk ta jääks 74 punkti peale.

Seega, kui Virves suudab homme probleeme vältida ning Armstrongi enda selja taga hoida, kroonitakse ta juunioride maailmameistriks.