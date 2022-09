Kas Neuville'il kästakse Tänak mööda lasta? „Seda oleks ilmselt liiga palju küsida.“

Sarnaselt teistele sõitjatele kimbutas Kreekas valitsev kuumus ka Tänaku masinat. Eestlane suutis probleemide kiuste näidata konkurentsivõimelisi aegu ning päeva viimase katse Tänak ka võitis. „Autos oli kõrgetemperatuuriline saun. Kõik kuumenes üle, meil oli temperatuuriga tõsiseid probleeme,“ vaatas Tänak WRC+ otse-eetris päevale tagasi. „Pidime kõik asjad maha jahutama.“

Kuidas Tänak ise kuumusele vastu pidas? „See oli üsna pe**ses (I was quite f**ked there),“ vastas Tänak otsekoheselt.

Erinevate tehniliste probleemide tõttu katkestasid päeva M-Spordi sõitjad Sebastien Loeb ja Gus Greensmith ning erasõitjana Fordi roolis võistlev Jourdan Serderidis. Toyota ridadest katkestas eelviimasel katsel teist kohta hoidnud Esapekka Lappi. Avarii tegi ka MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä, kes kaotas üheksandal kiiruskatsel üle kuue minuti parimatele.

Nii lõpetas Hyundai laupäeva kolmikjuhtimisel. Neuville edestab Tänakut 27,9 ja Dani Sordot 52,9 sekundiga. Neljandal kohal olev Toyota sõitja Elfyn Evans kaotab liidrile täpselt ühe minutiga.

„Meeskonna jaoks on seis väga hea,“ tunnistas Tänak. „Kõigil on olnud probleeme ja mõni on seetõttu ka katkestanud. Ise olen muidugi veidi pettunud, sest tahaksin võidelda esikoha nimel, aga probleemid aeglustasid meid.“

„Samas, need probleemid ainult aeglustasid, mitte ei pannud katkestama,“ märkis Tänak. „Peame auto töös hoidma ja siiamaani on see meeskonnal õnnestunud. Tiim on teinud väga head tööd.“

Kas Hyundai hakkab tiimikäsklusi jagama?

Pühapäeva eel on üks küsimus, kas Hyundai hakkab sõitjatele jagama ka tiimikäsklusi. Neuville'il on küll 27,9-sekundiline edu, aga realistlikumad võimalused MM-sarja liidrit Rovanperä kinni püüda on Tänakul. Seda eriti olukorras, kus Rovanperä konkureerib Kreekas ainult punktikatse punktidele.

Tänak kaotas ralli eel Rovanperäle 72, Neuville aga 97 punktiga. Tänakult uuriti, kas homme võib näha tiimikäsklusi. „Ma ei usu, arvan, et seda oleks liiga palju küsida,“ vastas Tänak.