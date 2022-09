Martinsoni päevakommentaar | Kas Hyundai bossil on mune nõudmaks, et Neuville laseks Tänaku mööda?

Vaat siis, milline seis on ralli MM-sarjas välja kujunenud – Hyundai ruulib täiega, hoiab Kreekas kolmikvõimu, rivaalide autod lagunevad või on niisama kehvad. Kes võinuks hooaja esimeste võidukihutamiste järel seda oodata? Ainult et päästa pole enam midagi, tiitlid on kesise alguse tõttu läinud. Või on?