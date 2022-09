Türgi peatreener pole jälle rahul: mis korvpalli EM see selline on?

Ataman kirus eile taas EMi korraldajaid, sest Berliini jõudes jäi nende pagas nii hiljaks, et nad ei pääsenudki treenima.

„Ma ei ole paljude asjadega rahul. Ma ei ole rahul sellega, et me lendasime Gruusiast tagasi, kus lend kestis viis tundi, ja ootasime kaks tundi pagasit, kuna tulime tagasi Schengeni tsooni mitte kuuluvast riigist,“ kurtis Ataman, vahendab basketnews.com.

„Jõudsime siia alles kell 18.00 ja jäime ilma ametlikust treeningust, mida plaanisime teha. Ja homme (täna - toim.) kell 12.00 peame mängule minema. Ja kell 10.30 peame kohal olema. Mis EM-turniir see selline on? Kas me töötasime selle nimel terve suve?“ küsis Ataman kurjalt.