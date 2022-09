Kreeka rallil kolmandat kohta hoidev Ott Tänak: igal rallil samad jamad

„Lõpuks kaotasime täielikult diferentsiaali lukustuse. Piinlik, igal rallil on samad jamad,“ jätkas Tänak. Kas asjad õnnestub parandada? „Eks ole näha.“

Hyundai ajutine pealik Julien Moncet jäi hommikuga rahule. Thierry Neuville kerkis liidriks, Tänak on kolmas ja Dani Sordo on neljas. „Väga hea hommik meie jaoks,“ sõnas Moncet. „Teadsime, et tänaste stardipositsioonidega ootab ees teistsugune päev.“