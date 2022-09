Sloveenia korvpallikoondist saadab EMil ootamatu needus

EM-turniiri korraldajad pakkusid tiitlikaitsjatele, et Sloveenia saab tšarterlennuga Berliini reisida neljapäeva hommikul kell 9. Kuna rahvuskoondise juhid leidsid, et nii varane lend röövib mängijatelt uneaega, nad loobusid sellest pakkumisest. Sloveenia kavatses Berliini sõita samal keskpäeval kell 15 kiirrongiga. Paraku oli eelmisel päeval Kölnis nii palju vihma sadanud, et kogu rongiliiklus oli sassi löödud ning Berliini sõitma pidanud rong ei jõudnudki raudteejaama.

Seejärel otsustas Sloveenia meeskond ikkagi lennureisi ette võtta ja pääses Kölnist minema neljapäeva õhtul kell kaheksa. Sellega aga koondise sekeldused ei lõppenud, sest Berliinis selgus, et ka nende esimese treeninguga tekkis arusaamatus. Ootamatul kombel ei teadnud Sloveenia meeskonna juurde määratud atašee, kus on sloveenlastele mõeldud riietusruum või kas see on neile üldse eraldatud. Seetõttu vahetasid Sloveenia koondislased eilse harjutuskorra eel riideid väljaku kõrval, samal ajal kui platsil toimus Prantsusmaa koondise treening.