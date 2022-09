VIDEO | Vahva meenutus, kuidas kuninganna Elizabeth II esines olümpia avatseremoonial koos James Bondiga

Kuulsal videol saabub Bond Buckinghami paleesse, et kuninganna olümpia avatseremooniale sõidutada. Nad jalutavad Elizabeth II töötoast palee ees ootavasse helikopterisse, mis viib nad olümpiastaadionile. Video lõpus hüppasid sarnasest helikopterist langevarjudega välja kuningannat ja Bondi kehastavad kaskadöörid.

Kuninganna ametlik riietaja Angela Kelly avalikustas 2019. aastal ilmunud raamatus, et Elizabeth II nõustus videoklipis osalema vaid ühel tingimusel. Nimelt soovis kuninganna, et tal oleks stseenis sõnaline roll ning nii lepitigi kokku, et kuninganna ütleb paljudest Bondi-filmidest tuttava lause: „Tere õhtust, härra Bond.“