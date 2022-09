Soome suusahüppekoondis sai välismaalt suure rahasüsti

Leping sõlmiti neljaks aastaks ja selle kogumaksumus on kuni miljon eurot, teatab Soome meedia.

„Lepingus olevad summad on ärisaladus. Kuid see on rahaliselt suurim leping Soome suusahüpete jaoks viimase 15 aasta jooksul. Viimati olid summad sellisel tasemel 2006. aastal,“ sõnas Soome suusaliidu kommertsdirektor Jari-Pekka Jouppi Iltalehtile.