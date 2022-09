Kadõrovi suur sõber oli ülekaalus ega pääsenud UFC suurmatšile

UFC president Dana White kinnitas, et paaride muutmine polnud sugugi lihtne, kuid sellega saadi hakkama.

„Pole juhus, et me laome sama kaaluga poisid samale kaardile juhuks, kui midagi peaks valesti minema. See õnnestus. Nende meeste erinevate matšidega nõustumine võib mõnikord olla raske. Saime seekord kõik tehtud,“ ütles White.