Latvala tuli välja üllatava avaldusega

„Tahaksin seda uue põlvkonna hübriidautot võidusõidul kogeda. Olen sõitnud väga erinevate autodega, proovinud peaaegu kõike. Ma pole aga saanud seda viimast autot MM-sarjas testida, et tunda, kuidas on sellise autoga rallit sõita,“ rääkis Latvala Ilta-Sanomatele .

37-aastane soomlane usub, et ka tiimijuhi töö kõrvalt saaks ta ühel MM-rallil startida. „See on reaalne, et teha üks võistlus kaasa. Olen öelnud, et enne 40-aastaseks saamist võiksin seda tähistada nii, et osalen MM-rallil.“