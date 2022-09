Peep Pahvi päevakommentaar | Toyota maagia on kadumas. Hyundai ja Ford astuvad kannale

Kreeka ralli on keeruline. Ees startides ollakse konkurentidega võrreldes ebavõrdselt halvas olukorras, rohke kruusa ja kividega kaetud teel tuleb kehastuda tagant tulijatele paremate tingimuste looja rolli. Nendega võrdväärse kiiruse näitamine on sisuliselt võimatu. Seepärast pole vaja imestada, et tänavuse MM-hooaja kindel liider Kalle Rovanperä ja teise koha omanik Ott Tänak on Kreeka ralli avapäeva järel liidritest kaugel. Vastavalt 9. ja 6. kohal.