Odaviske maailmarekordiomanik lõpetas karjääri: iga muinasjutt saab kord läbi

Špotakova võistles viimast korda neljapäeval toimunud Teemantliiga finaaletapil Zürichis, kus sai viienda koha. Võistluse eel soojendusel tundis tšehhitar pahkluuvalu.

„Olen oma viimase võistluse pärast natuke kurb, kuid juhtuda võib ka hullemaid asju,“ ütles Špotakova finaali järel. „See on lihtsalt sport. See ei olnud halvim ega ka parim esitus. Minu jaoks on juba suur asi siin olla ja võistelda. Pärast [eelmise kuu Euroopa meistrivõistlusi] Münchenis tundsin end nii väsinuna, et ei tahtnud enam võistelda.“

Täna tegi tšehhitar Prahas teatavaks otsuse, et tema karjäär on lõppenud: „Keha ütles mulle, et on aeg lõpetada. Iga muinasjutt saab kord läbi. Minu omal oli äärmiselt õnnelik lõpp, sest sain EMilt pronksmedali, millega sai minu jaoks sümboolselt ring täis.“

Špotakova tuli olümpiavõitjaks 2008. ja 2012. aastal. 2013. aastal poja Janeki ja 2018. aastal poja Dareki sünnitanud tšehhitar on ühtlasi ainus naisodaviskaja, kellel on kokku kolm olümpiamedalit (pronks ka 2016. aastast). Lisaks on tšehhitar Euroopa meister ja kolmekordne maailmameister. Tema nimele kuuluv maailmarekord on 72.28, mille ta viskas 14 aastat tagasi.