Rovanperä: autoga ei olnud head tunnet. Latvala: see oli aasta raskeim reede

Parima Toyota sõitjana kolmanda koha saanud Esapekka Lappi jäi tulemusega väga rahule. „Olen tänase üle väga õnnelik. Olin hommikul üllatunud, kui libedad need teed olid. Sain aru, et pean oma sõidustiili kohendama, et järgida puhtaid jooni ja peale seda hakkas aina paremini minema. Usun, et kasutasime oma stardijärjekorra eelise hästi ära,“ ütles Lappi.

Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala pidas samuti kordaläinuks just Lappi esitust. „Ilmselgelt on see meie meeskonna jaoks vastakate tunnetega päev, kuid võime väga rahul olla Esapekka tänase koha ja tema tehtud tööga. Tal ei läinud võistluseelsed testid just kõige paremini, kuid täna hommikul kasvatas ta paaril esimesel katsel enesekindlust ja oli pärast seda õige kiirusega väga heas positsioonis. See näitab, et masin on konkurentsis ja me oleme seal, et võidelda kahel järgmisl päeval võidu eest. Elfyni (Evans) ja Kalle jaoks olid olud väga karmid: see oli tee avamiseks aasta raskeim reede, sest siin on palju kuivem kui eelmisel aastal ja puhastamise efekt on olnud väga suur. Loodetavasti on neil homme rohkem enesekindlust ja neil tuleb positiivsem päev,“ ütles Latvala.