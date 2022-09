Hyundai tiimijuht: tahtsime autod probleemideta kohale tuua ja üldjoontes see õnnestus

„Thierry tempo oli ühtlane ja ta suutis paremast stardikohast kasu lõiganud konkurentidega võrreldes hoida head rütmi, et saada üldarvestuses neljas koht. Danil puudus auto suhtes enesekindlus, kuid ta suutis lähimate rivaalidega vahet hoida ja tõi masina päeva lõpuks kohale probleemideta. Ott, kellel oli agressiivsem rehvistrateegia – ja hoolimata sellest, et tal polnud suurema osa päevast hübriidi tuge –, pingutas, eriti viimasel katsel kõvasti, et saada homseks parim võimalik stardikoht. Laupäeval mängitakse pea peale pööratud stardijärjekorraga kaardid ümber ja pole kahtlust, et me pingutame kohtade parandamise nimel,“ lisas Moncet.