FC Flora võitis Vassiljevi väravast Tammekat

„Oli küll raske. Tammeka oli kaitses südikas ja kompaktne,“ tunnistas Vassiljev kohtumise järel Soccernet.ee-le antud usutluses. „Teadsime algusest peale, et peame olema kannatlikud. Kui võimalus tuleb, on vaja realiseerida. Täna oli tähtis võita ja seda me saime.“