Jüri Vips lõpetas Monza etapi kvalifikatsiooni kaheksandana

Homme on Monzas algusega kell 19 kavas sprindisõit, mille stardirivi jaoks pööratakse kvalifikatsiooni esikümme pea peale. Kui Vips saab rajale kolmandalt stardipositsioonilt, siis parimalt kohalt alustab Frederik Vesti (ART Grand Prix). Põhisõit peetakse pühapäeval algusega kell 11.05.

Enne Monza etappi, mis on hooaja eelviimane, on Vips kokkuvõttes 99 punktiga kaheksandal kohal. 22-aastasel brasiillasel Drugovichil on kindla liidrina 233 punkti.