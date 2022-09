Venemaa jalgpallikoondis leidis endale Euroopast sõprusmängu vastase, UEFA probleemi ei näe

Mäng on kavas 19. novembril.

Varem oli Venemaa jalgpalliliit juba kinnitanud, et nende koondisel seisavad ees ka sõprusmängud Iraani ja Kõrgõzstaniga.

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) on teatanud, et kuna sõprusmängud ei toimu nende egiidi all, pole neil selliste kohtumiste vastu midagi.