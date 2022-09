Ott Tänak teepuhastaja rollist: homme ootab ees võrdsem võitlus

Tänak kaotab ralli liidrile Sebastien Loebile (M-Sport) 31,1 sekundit. „Hommik ei olnud sugugi halb. Ajad olid päris head, andsime stardipositsiooni arvestades endast parima,“ rääkis teisena rajale läinud Tänak päeva lõpus WRC+ All Live eetris.

„Kolmanda katse eel kaotasime aga hübriidi, mida me tagasi ei saanudki,“ meenutas Tänak. „Siis läks seis keerulisemaks. Teeolud olid ka nõudlikud ja üsna ekstreemsed. Kindlasti oli see (esimesena startinud) Kalle Rovanerä jaoks samuti õudusunenägu.“

Tänak asub kuuendal kohal, aga vahed pole sugugi suured. Tema ees on tiimikaaslased Thierry Neuville ja Dani Sordo, kes edestavad eestlast vastavalt 15,1 ja 8,9 sekundiga. „Homme on palju parem stardipositsioon ehk ees ootab võrdsem võitlus. Loodame (eesolijad) homme kinni püüda,“ vaatas Tänak laupäeva suunas. „Fordid on siin tugevad, aga teistele tahaksime surve peale panna.“