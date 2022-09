Eesti jalgpallilootus liitus Itaalia klubiga

„Olen jalgpalli mänginud sellest ajast peale kui kõndima õppisin ning Harju JK on olnud minu ainus klubi. Välismaale mängima saada on alati olnud minu unistus ning lõpuks see ka täitus. Olen väga rahul, et liitusin FC Veneziaga ning siiani on kõik ilusti sujunud. Trennid on arendavad ja mitmekülgsed ning võistkonnakaaslased väga meeldivad. Olen saanud ka juba mõned mängud mängida ja loodan, et edasine koostöö treenerite, mängijate ja klubiga sujub ilusti. Olen väga tänulik kõigile Harju treeneritele ja klubile endale, kes mind sellel teekonnal on aidanud ja sellise mängija minust vorminud,“ kommenteeris Kartau Harju Laagri Facebooki leheküljel.