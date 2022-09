Genka Milanos: kipume unustama, et sport on meelelahutus. Õnnetu kaotus Ukrainale pakkus emotsionaalselt rohkem kui kindel võit inglaste üle.

Meie meeskond vibreerib väga heal sagedusel

„Eesti meeste salvedes on laskemoona ja oskusi küllaga. Nad pole luuavarred, kust tuleb üllatuspauke. Need mehed on nagu HIMARsid. Lihtsalt vaja õigesti suunata,“ rääkis Genka. „Vene näitas, et vaatamata mittemahedale algusele, on ta professionaal ja tegi omad asjad ära. Meeldib ka Drelli ja Kerri USA korvpallikultuurilik ja positiivne enda ego boostimine: kui mängid vastase üle, siis on ok rusikaga vastu rinda lüüa.“



Ukraina edu oli Genka sõnul suhteliselt üllatav. Lisaks toob ta positiivselt poolelt välja Eesti fännide möllu saalis, mis teeb silmad ette paljudele Euroopa riikide fännidele. „Me kipume unustama, et sport on meelelahutus. Näiteks õnnetu kaotus Ukrainale pakkus emotsionaalselt rohkem kui kindel võit inglaste üle,“ lisas ta.



Kaheksandikfinaali soosikud

Genka tõdes, et nüüdseks on kahjuks rong läinud, aga meie meeskond vibreerib väga heal sagedusel ning ta ootab juba järgmist EMi. Kuid enne tuleb 2022 finaalturniir kindlasti lõpuni vaadata, sest spordiennustuse statistika on tänaseks edasisaajate seast oma soosikud kaheksandikfinaalis juba välja valinud. Jälgida tasub OlyBet Korvpalli EM 2022 portaali.

Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalides lähevad esimesena vastamisi Türgi ja Prantsusmaa. Seejärel võitlevad edasipääsu nimel Sloveenia ja Belgia, siis Saksamaa ja Montenegro ning Hispaania ja Leedu. Kaheksandikfinaal jätkub mängudega Ukraina vs Poola, Soome vs Horvaatia, Serbia vs Itaalia ning viimasena lähevad vastamisi Kreeka ja Tšehhi. Kaotuse korral on kojuminek.

Selleks, et oma spordiennustus teha, vaatame kiirelt tagasi, millised individuaalsed esitused olid neljas alagrupis eriti märkimisväärsed.

Belgia imeline mäng favoriit Hispaania vastu