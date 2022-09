Griezmann saab järjepanu väljakule alles teisel poolajal, Barcelona plaanib kohtuteed

Barcelona ja Atletico leppisid eelmise suvel kokku, et Antoine Griezmann siirdub Barcelonast kaheks aastaks laenule Atleticosse. Lepingusse pandi ka väljaostuklausel. Vastavalt kontrahtile peab Atletico maksma Barcelonale ligemale 40 miljonit eurot olukorras, kus Griezmann mängib maksimaalsest mänguajast vähemalt 50 protsenti.

Nüüd leiab Barcelona, et Atletico peaks juba eelmise hooaja mänguminutite tõttu Griezmanni välja ostma. Atletico skeemitab aga prantslase mänguminutitega ning ei kavatse midagi maksta. Ajaleht Marca kirjutab, et Barcelona kavatseb seetõttu nüüd kohtusse pöörduda.

Vaatamata kasinale mänguajale on Griezmann käimasolevat hooaega alustanud hästi. Hispaania kõrgliigas on ta nelja kohtumisega löönud kaks väravat. Mänguminuteid on ta La Ligas saanud kõigest 109.