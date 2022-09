Kulturismi ja fitnessi hooaja avavõistlus üllatab uue fitnessispordi kategooriaga

Üritus toimub spordinädala raames ning tegemist on ühtlasi sügishooja avapauguga. Esmakordselt on võistlus rahvusvaheline ning mastaapsem kui kunagi varem. Kohale tulevad sportlased lähiriikidest nagu Läti, Leedu, Soome ja ka Ukraina.

Võistluste auhinnafond on soliidne 10 000€ ning Eesti parim bikiinifitnessist sõidab koju Viljandi Volkswageni poolt välja pandud T-Rociga. Seetõttu saab juba etteruttavalt kinnitada, et osavõtt kujuneb kõrgetasemeliseks ja arvukaks.

Kulturism ja fitness on üha kasvav ja populaarsust koguv spordiala. Sellle kinnituseks on ka järjepidev harrastajate kasv, milleks on spordiregistri andmetel ca 22 000 inimest. Viimastel aastatel on fitnessisportlased toonud Eestile nii Euroopa kui Maailmameistrivõistlustelt hulga medaleid. Viimaseks erakordseks saavutuseks oli Eestis toimunud IFBB fitmodelli Euroopa meistrivõistluste meeskondlik võit! Nagu mainitud - Valio Profeel Cup on sügiseste kulturismi ja fitnessi võistluste avastart - põnev kulturismihooaeg leiab jätku Lõuna-Eesti Karikavõistlustel 1. oktoobril Elvas ja kulmineerub 15.oktoobril Pärnus Eesti meistrivõistlustega. Tublimad jätkavad hooaega tiitlivõistlustega IFBB maailmameistrivõistlustel Koreas ning Hispaanias.