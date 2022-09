Korvpalli EM-il on selgunud alagrupimängudest edasipääsejad. Tõeline turniir nüüd alles algab!

Korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril on lõppenud alagrupimängud ja esimesed terad on sõkaldest eraldatud. Nüüd alles õige turniir algab, kui 10. ja 11. septembril jätkatakse Saksamaa pealinnas Berliinis 1/8-finaalidega ning asutakse välja selgitama kaheksat veerandfinaali pääsevat meeskonda. Olukord on lihtne, võidad, oled järgmises ringis, kaotuse korral tuleb lennukinina kodu poole keerata.