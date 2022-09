Tänaku, Neuville'i ja teiste ässade terav kriitika pani korraldajad kiiresti reageerima

Päeva esimesel kiiruskatsel - Loutraki 1 (17,95 km) - kurtsid pea kõik sõitjad, et stardivahe on kõigest kolm minutit ning nii on ülimalt keeruline võidu sõita. Eriti teravalt võtsid Rahvusvahelise autoliidu (FIA) teemal sõna tiimikaaslased Ott Tänak ja Thierry Neuville.

„Auto tasakaal ei huvita kedagi, kui teed ei näe. Naljakas, et FIA poolt jälle selline asi juhtus,“ kritiseeris Tänak katse lõpus. „Teadsime, et nii läheb, aga see ei huvita kedagi.“

„Meil ei ole nähtavust. Ühel hetkel on gaas põhjas ja järgmisel ei näe mitte midagi. Küsisime rohkem minuteid. Teadsime, et on hommikune aeg, päike on madalal ja tekib tolmu,“ kirus Neuville.

„Katse algus oli väga halb. Palju tolmu,“ kurtis Sordo. „Ühes kohas sõitsime natuke teelt välja. Päris halb.“

Sõitjate kurtmisest oli kasu, sest juba kolmandaks kiiruskatseks nihutasid korraldajad stardivahe nelja minuti peale.