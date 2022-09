VIDEO | Kuidas valida Tallinn Openile piletit ja istekohta? Millal mängivad Kontaveit ja Kanepi?

Tallinn Openi põhiturniiril saab eestlannadest kindlasti kaasa elada Anett Kontaveidile (WTA 2.) ja Kaia Kanepile (WTA 34.) ning kindlasti veel ühele Eesti tennisistile - kas selleks on Elena Malõgina (WTA 401.) või Maileen Nuudi (WTA 684.), on veel selgumisel. Üks saab vabapääsme põhitabelisse, teine kvalifikatsiooni.

Kanepi asetuseta jäämine tähendab, et vastasseis, mida kõik tennisesõbrad on WTA karussellis pikka aega oodanud - loomulikult räägime me Kanepi - Kontaveidi [ametlikust] matšist - võib loosi tahtel teoks saada juba avaringis. Unelmate stsenaarium ehk meie kahe parema tennisisti kohtumine finaalis rakendub vaid siis, kui mõlemad satuvad eri tabelipooltesse ning alistavad neli esimest vastast.

„Loomulikult soovitame me pileti osta igaks päevaks. Mängud algavad juba laupäeval, kus on samuti meie mängijad ning teisedki väga tugevad maailma tasemel mängijad esindatud. Kahjuks ei ole täna täpselt võimalik öelda, mis päeval Kaia ja Anett mängivad. Kindel on aga see, et alates esmaspäevast näeb turniiril väga kvaliteetset tennist. Pettuma kindlasti ei pea. Kaasa elamist väärt mänge on päeva jooksul mitmeid,“ rääkis Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint viimases „Matšpalli“ podcastis.