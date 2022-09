Selgus Eesti korvpallikoondise lõplik koht korvpalli Euroopa meistrivõistlustel

Turniiri lõpetanud meeskondade lõppkohad:

Järgmine korvpalli EM toimub 2025. aastal. Turniiri võõrustajateks on Soome, Läti ja Küpros. Neljas korraldaja on veel selgumisel, kuid võimaluse korral tahetakse see anda Ukrainale. Turniiri otsustav faas toimub Lätis.