OTSEBLOGI | Kreeka ralli: Hyundai käskis Tänakul Neuville'i jahtimise lõpetada. Virvest lahutab juunioride MM-tiitlist üks katse

Kreeka MM-rallil on sõita veel jäänud punktikatse. Stardis on kolm Eesti ekipaaži: Ott Tänak/Martin Järveoja, Georg Linnamäe/James Morgan ning Junior WRC tiitlit püüdev Robert Virves koos rootslannast kaardilugeja Julia Thuliniga. Tänak (Hyundai) on punktikatse eel teisel kohal, ta kaotab tiimikaaslasele Thierry Neuville'ile 29,3 sekundit. MM-tiitlit jahtiv Virves edestab kaks katset enne lõppu lähimat jälitajat Jon Armstrongi 33,6 sekundiga. Kui Virves suudab edu hoida ja ralli võita, kroonitakse ta juunioride maailmameistriks.