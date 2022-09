DELFI MILANOS | Henri Drell: Kreeka võttis mängu Eestiga sama tõsiselt kui finaali

Kreeka tegi Eestiga vahe sisse teisel veerandajal ja võitis lõpuks 90:69.

Drell tunnustas Kreeka mänguisu ja kaitset. Tema tugevused suudeti neutraliseerida.

„Kindlasti on mingi roll selles, et kumm võib tühi olla, aga jällegi - super skauting ja super töö nende poolt. Tugevad-suured kehad vastas kogu aeg. See näitab ära, et klass on vastas. Nad ei teinud absoluutselt allahindlust. Nad võtsid nii tõsiselt nagu oleks finaalis. Super oli mängida,“ rääkis ta.

Drell oli üks koondislastest, kelle ülesanne oli pidurdada Giannis Antetokounmpot. Suures plaanis see ei õnnestunud, sest ta viskas esimese poolajaga 25 punkti.

„Tahtsime tema vastu kolmesekundiala kokku pakkida. Aga ta on lihtsalt nii võimas. Isegi kui ta on meeste vahel, saab ta palli kätte. Ja virutab ülevalt. Saab oma punktid kindlalt ära. Võid kaitset mõelda, aga ta on lihtsalt nii hea. Kõik maailmas on tema vastu taktikat mõelnud. Pead au andma - ta on maailma parim mängija,“ sõnas Drell.

„Ta ikkagi on pigem teistmoodi. See kiirus ja jõud... On näha, et ta on maailma parim mängija. See on uskumatu tegelikult, kui suur ja liikuv ta on. Oli näha, miks mees on olnud NBA-s kaks korda MVP,“ lisas ta.

Eesti sai kohtunikega vaidlemise eest kolm tehnilist viga – ilmselgelt tunti, et vilega tehti neile liiga.

„Anti umbes neli korda järjest ründeviga. Nad ei saanud vist ise ka mingil hetkel aru, mis toimub. Saan aru, et ollakse võitjate poolt, aga vahepeal läks päris lappama,“ märkis Drell.

Drell on ainuke EM-il mänginud Eesti koondislane, kelle järgmise hooaja koduklubi pole veel välja kuulutatud. Ääremängija sõnul midagi veel kindlat ei ole ja pikemalt ei soovinud ta sel teemal peatuda.