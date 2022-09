DELFI VIDEO MILANOST | Koondises viimase mängu teinud Sten Sokk: pigem olen see mees, et pressida pole vaja

Sokk sai kohtumises kirja kolm minutit ja 26 sekundit, mille jooksul ta kätt valgeks ei saanud. „Pigem olen see mees, et pressida pole vaja. Hoidsime see turniir üht kindlat joont ja jõuga pole mõtet kedagi sisse panna. See mulle ka ei meeldiks,“ lausus 33-aastane Sokk, et ta pole väheste minutite pärast pettunud.

„See on pigem minu mõttekäik, aga ütlesin varem ka, et ilmselt [on see mu viimane mäng koondises]. Kunagi ei saa öelda 100%, aga usun, et see oli,“ lausus kergelt vesiste silmadega tagamängija. „Nende kuttidega oli väga tore. Eks kümme päeva ühes kohas kinni olla on väsitav. Eriti viimastel päevadel, kui oli teada, et edasi ei saa. Aga omaette tore kogemus. Ilmselgelt oleks kahju olnud, kui oleksin sellest ilma jäänud.“