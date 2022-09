DELFI VIDEO MILANOST | Kolmeseüritusel Doncicilt ja Gianniselt vead välja meelitanud Kristjan Kitsing: ei tohi kulpi karta ja peab olema enesekindel

Augusti lõpus meelitas Kristjan Kitsing Luka Doncicilt välja 3+1 rünnaku, täna sai kolmese üritusel vea kätte Giannis Antetokounmpolt (videos ütlesin rutaklikult ja ekslikult, et oli 3+1, tegelikult teenis ta kolm vabaviset. - E. K.). Mis on selle liigutuse saladus? „Peab nende käest küsima. See turniir õnnestus hästi, jah. Aga küsima peab nende käest,“ lausus 10 punkti visanud Kitsing muiates.