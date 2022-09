Luka Doncic peab ema vastu juriidilist võitlust, korvpalli superstaar pöördus USA võimude poole

Portaal Basket News meenutab, et Doncic andis emale kaubamärgi „Luka Doncic 7“ kontrolli oma debüüthooajal NBA-s (2018/2019). Viimastel aastatel on Doncic püüdnud kaubamärki aga enda kontrolli alla tagasi saada, kuid Poterbin pole sellega nõus.

Basket Newsi teatel proovis Doncic registreerida endanimelist kaubamärki „Luka Doncic“, kuid ei saanud, sest eksisteerib juba eelpool mainitud „Luka Doncic 7“. Nii on Doncic püüdnud advokaatide abil kaubamärki enda kätte tagasi saada, kuid seni ebaõnnestunult.

Viimaste teadete kohaselt on Doncic juba pöördunud USA patendiameti poole, et olukorrale lahendus leida. „Ma pean vaatama tuleviku suunas, sest olen nii mängija kui inimesena kasvamas,“ sõnas 23-aastane Doncic korvpalliajakirjanikule Marc Steinile. „Minu jaoks on oluline oma kaubamärki ise kontrollida ning anda kommuunile midagi tagasi anda.“