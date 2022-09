DELFI MILANOS | Grupifaasi viimaste mängude võitjad ja kaotajad: Sten Sokk, vileinimesed ja meteoroloogid

Kaotajad: Eesti ja Kreeka mängu kohtunikud. Mida kuradit? Eestil oli seni turniiril kohtunikega üsna vedanud, seda võrreldes mujal linnades toimuvaga. Kuid vileinimesed (Ääremärkus. Kuna üks neist on naine, siis on keeruline öelda vilemehed) Yohan Rosso (Prantsusmaa), Carsten Straube (Saksamaa) ja Viola Györgyi (Rumeenia) läksid korralikult lati alt. Kas nad võtsid Eestil võidu käest? Ei, sest Kreeka oli selgelt parem. Aga üks tobe otsus teise otsa tähendas, et rõõmsa turniiri kokkuvõtva korvpallipeo asemel pidid fännid läbi kohtumise laskma „Refs, go home“ hüüdeid ning vilest jäi suhu mõru mekk.