KUULA | „Kuues käik“: Millise taktika peaks Virves Kreekas valima? Anname Tänaku spekulatsioonidele hagu juurde!

„Kuues käik“ alustabki seekord erandkorras rallieelseid jutte juunioridest, kel tuleb Kreekas startida alles kohtadel 49. ja sealt edasi, sest enne neid on rajal 48 Rally1 ja Rally2 autot, mis jätavad teed sellisesse sõidukorda, et hoia lihtsalt peast kinni! Targem oleks tegelikult hoida rooli ja mõtteis palveid lugeda, sest reedel sõidetakse kuus kiiruskatset ilma hoolduspausita (on vaid rehvivahetustsoon) ning ega laupäevgi mingi meelakkumine ei ole.