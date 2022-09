Tallinna Maratonil tulevad starti nii Eesti parimad pikamaajooksjad kui kiired välisvõistlejad

RIMI Sügisjooksu 10 kilomeetrisel distantsil on meestest võitjasoosikuteks Eesti maratonitiimiga Müncheni Euroopa meistrivõistlustel kuuenda koha saavutanud Tiidrek Nurme ja Kaur Kivistik. Konkurentsis proovivad püsida ka soomlane Otto Laitinen, Karel Hussar, Sander Jürs ja mitmed teised. Sügisjooksu 10 km distantsi rekordi, 29 minutit ja 2 sekundit, püstitas David Kogei Keeniast 2013. aastal.

Naiste 10 kilomeetri distantsil tuleb põnev võistlus laupäeva hommikul ka poolmaratoni jooksva marokolanna Soukaina Atanane ja vaid 18-aastase Läti tulevikulootuse Agate Caune vahel, kes võitis äsja riigi meistritiitli 10 000 meetri jooksus väljapaistva tulemusega 31.55. Eesti kiirematest on koha Laura Maasik, Lily Luik ja mitmed teised. Tallinna võistluse rekord kuulub Läti nimekaimale pikamaajooksjale Jelena Prokopcukale 33 minuti ja 18 sekundiga.

Eesti suurimale rahvusvahelisele liikumissündmusele on juba registreeritud enam kui viisteist tuhat osavõtjat, kellest viiendik on välisosalejad. Tänavusel Tallinna maratonil on esindatud rekordiliselt tervelt 69 riiki: