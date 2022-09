Alaliit võttis Liivakult värava, klubilt võidu ja andis vastasele

Iirimaa vutiliit leidis, et Dundalki vastu põhikoosseisu kuulunud ja 58 minutit mänginud poolkaitsja Adam McDonnel oleks pidanud selle matši vahele jätma. Sligo tunnistas, et nad on otsuses sügavalt pettunud, sest alaliit oli neid varustanud vale infoga, kirjutab Soccernet.ee.