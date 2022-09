2025. aasta EM-finaalturniirile pääsemise teel on võimalikke komistuskivisid mitu. Tihti on 24 seast välja jäänud koondis, kes ei heitleks oma tasemelt pelgalt alagrupist edasipääsu nimel, vaid oleks võimeline sekkuma medalimängu. Tänavusel EM-il juhtus see Lätiga.