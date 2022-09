DELFI VIDEO | Kristjan Ilves: eeldused on olemas, et MM-il võiks minna paremini kui Pekingi olümpial

Ilves kirjeldas, et Planica hüppemägi sobib eelkõige headele hüppajatele ja suusarada on samuti tema jaoks sobilik. „Kõik eeldused on selleks olemas, et võiks minna paremini kui Pekingi olümpiamängudel. Võistluspaik toob selle välja,“ sõnas Pekingis suure mäe võistlusel üheksanda koha saavutanud Ilves.