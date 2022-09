BLOGI JA FOTOD | Korvpalli EM: Eesti vähendas viimaste minutitega tublisti vahet, aga Kreeka koondiselt saadi siiski kindel kaotus

Enne matši on Eesti koondise treenerite ja pallurite seas kõige enam ringelnud Giannis Antetokounmpo nimi. Loogika ütleb, et NBA superstaar täna platsile ei jookse, sest tal on suvel jooksul olnud erinevaid pisivigastusi ja otsustavate mängude eel kulub puhkus marjaks ära. Ametlikku teadet pole samas veel tulnud.

„Antetokounmpota on Kreeka teistsugune tiim. Ma loodan, et Giannis mängib, aga kui neil on alagrupi võit kindel, oleksin selles üllatunud. Milwaukee Bucksist võib tulla sõnum, et Giannisel on puhkepäev,“ rääkis Eesti peatreener Jukka Toijala pärast võitu Suurbritannia üle.