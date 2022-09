19-aastane hispaanlane Carlos Alcaraz jõudis US Openil rekordilise mänguga poolfinaali

Alcarazi ja Sinneri kohtumine lõppes kohaliku aja järgi alles kell 2.50 öösel. Nii hilja ei ole varasemalt ükski kohtumine US Openil lõppenud. Eelmiseks rekordiks oli 2.26.

„Ma ei tea siiani, kuidas ma seda tegin. Mängisid väga head tennist. See on uskumatu,“ sõnas hispaanlane, kes on noorim poolfinalist suure slämmi turniiridel pärast Rafael Nadali 2005. aasta Prantsusmaa lahtistel.