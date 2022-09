Antetokoúnmpo, Dončić ja Jokić on tõstnud EM-i taseme uutesse kõrgustesse

Käimasoleval EM-il on tähelepanu keskmes kolm NBA superstaari. Maailma tugevaima korvpalliliiga eelmise põhihooaja kõige väärtuslikuma mängija valikul sai Jokić esimese, Antetokoúnmpo kolmanda ja Dončić viienda koha. Aasta varem olid nad vastavalt esimene, neljas ja kuues. Pole kahtlust, et tegu on kuue parima tegevmängija sekka kuuluvate korvpalluritega. Saksa endine äss Dirk Nowitzki tõdes, et tänu sellele on praegune EM aegade parim. „Korvpall on astunud globaalselt sammu edasi. Kui vaadata talentide kogumit, siis kolm eurooplast on olnud NBA-s hämmastavad: Giánnis, Luka ja Nikola,“ ütles ta.