Põnevaid fakte tänavusest Tallinna Maratonist

Ent heidame pilgu ürituse pikima distantsi, maratoni stardiprotokollile ja otsisime tuttavaid nimesid.

Esmalt, kõige olulisem info, kõige kadestamisväärsema rinnanumbriga 1000 asub starti Janek Kasela. Tundub, et numbriloos on olnud sel aastal õiglane, sest Kasela on mõni aasta tagasi pälvinud ka Jõgevamaa sportlikuma perekonna tiitli. Loomulikult mitte ainuisikuliselt, vaid ikka koos ülejäänud pereliikmetega.

Numbrit 777 kannab Darren Cox ning 999 Jennifer Suzanne Mitchell, kumbki nimi ei ütle kahjuks käesoleva loo autorile väga palju.

Kõige rohkem, tervelt 20, on stardis Martineid. Nende ülekaal on muljetavaldav, Markosid tuleb rajale 16 ning Marguseid 15. Kõige popimad naismaratoonarid on Tallinnas pühapäeval Kadrid ja Liinad, keda on hetkel protokollis kuus.

Kõige suuremate kogemustega maratoonar on Tallinnas Rene Hjorth Olsen, kes on läbinud enam kui 1000 maratoni. Temast rohkem on viimastel andmetel maratone kogu maailmas läbinud vaid mõnikümmend harrastajat.

Rohkearvulise Soome osalejaskonna seast torkab silma mitmeid tuttavaid nimesid, toome siin välja kaks. Annemari Kiekara, kel vanust täpselt 45 aastat on tänavu maratoni jooksnud ajaga 2.39.46, tema isiklik rekord 2.35.12 pärineb 22 aasta tagant Bostonist. Annemari on väga hea näide jooksuharrastuse pikaealisusest.

Teine Soome jooksja, kelle võib stardiprotokollist välja tuua on Marko Halmeenpää, kes on sealse 100 maratoni klubi liige – tema kontol on enam kui 700 täispikka maratoni!

Loomulikult leiab stardist ka suure osa Eesti 100 maratoni klubi liikmetest ning on ka neid, kes on oma järjekordse verstaposti just nimelt Tallinna maratoniks ajatanud. Marathon100 andmetel jõuab Tallinnas oma 300. maratonini Meelis Koskaru ning 100. Olev Vahemaa.