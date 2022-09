Teemantliiga etapil võimu näidanud USA kuulitõukaja tõusis kõigi aegade edetabelis teiseks

Üle 23 meetri on aegade jooksul tõuganud veel ameeriklane Randy Barnes ja sakslane Ulf Timmermann. Meeste parimateks tulemusteks on vastavalt 23.12 ja 23.06.

Kovacs ja Crouser on viimastel aastatel olnud kuulitõukes selged valitsejad. Crouser on kahekordne olümpiavõitja ning Eugene’i maailmameister. Lisaks on tal ette näidata Doha MM-i hõbemedal. Kovacs leppis nii Rio de Janeiro kui ka Tokyo olümpiamängudel hõbemedaliga. 2015. aastal Pekingis ja 2019. aastal Dohas krooniti ta aga maailmameistriks. MM-hõbe on tal ette näidata tänavusel MM-ilt ning ka 2017. aasta Londoni MM-ilt.